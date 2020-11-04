باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل انطلاق مواجهة الرجاء

حرص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق وذلك لتحفيزهم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل بداية فترة الإحماء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.





جاءت جلسة باتشيكو واللاعبين في حضور أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي.





ويواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم