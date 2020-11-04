"برعاية قطرية تركية".. الإسلام السياسي خطر يهدد أوروبا (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
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تعيش بعض الدول الأوروبية مؤخرًا في مواجهة كبرى مع التطرف، الذي يمثل خطرًا على نموذج العيش الأوروبي بسبب الإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان الإرهابي والذي ترعاه تركيا وقطر.

 

وأوضح التقرير أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، طالب أوروبا بمحاربة الإسلام السياسي، وقال إن تياراته تهدّد الحرية في أوروبا، وهذه التصريحات تأتي بعدأيام قليلة من هجوم إرهابي في فيينا، وفي وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة "الإرهاب الإسلاموي"، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وشدد مستشار النمسا على أن الإسلام السياسي يُعد إيديولوجية تشكل خطرا على نموذج العيش الأوروبي"، بينما أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر أن الاجتماع المقبل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيركز على "الهجمات الإرهابية الإسلاموية".

 

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