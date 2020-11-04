شريف سيف يتعاون مع الشاعرة سلمى رشيد في مُر الفراق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد المطرب شريف سيف لطرح أغنية جديدة بعنوان مُر الفراق ويتعاون من خلالها مع الشاعرة سلمى رشيد.

الأغنية من كلمات سلمى رشيد وألحان مودي سعيد وتوزيع محمود صبري وميكس وماستر مودي منير وعود فادي عادل وجيتار هيثم شراقي وطبلة أحمد عيادي.

ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهي تتنتمي للون الغنائي الدرامي.

يذكر أن سلمى قد تعاونت مؤخرا مع النجمة مي عز الدين وذلك من خلال كتابة كلمات تتر البداية لمسلسلها "خيط حرير"، من كلماتها وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

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