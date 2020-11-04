رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف تفاصيل مبادرة "مصر تستطيع بالصناعة"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التفاصيل المتعلقة بمبادرة "مصر تستطيع بالتصنيع" بدعوة من وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال "التراس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "هذه المبادرة جاءت بعد اجتماع موسع بين وزراء الهجرة وقطاع الأعمال والصناعة والهيئة العربية للتصنيع وكثير من الجهات التصنيعية وأكاديمية البحث العلمي لدراسة وبحث سبل ربط الصناعة في مصر بالعقول المصرية".

وأضاف "هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة، وهناك رغبة وإرادة حقيقية في نقل التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الصناعة داخل الدولة المصرية، إحلال المنتج المحلي محل المنتج الأمريكي المستورد خاصة أن مصر لديها إمكانيات رائعة والمطلوب أن نتكامل ونتعاون مع المصريين في الخارج خاصة ممن لديهم رغبة حقيقية لنقل هذه التكنولوجيا".

اقر أيضًا
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt

في هذا الصدد ،أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلي التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والإستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

من جانبه، أكد السيد "عصام الصغير " رئيس مجلس إدارة شركة eGate Egypt ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال مع كبري الشركات المحلية والعالمية.

أخبار تهمك

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد تأهل الزمالك إلى نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يقهر الرجاء بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ نصف ساعة

ترامب أم بايدن| من الأصلح للعلاقات المصرية الأمريكية؟.. سفراء يجيبون

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه