رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف تفاصيل مبادرة "مصر تستطيع بالصناعة"

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كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التفاصيل المتعلقة بمبادرة "مصر تستطيع بالتصنيع" بدعوة من وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وقال "التراس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "هذه المبادرة جاءت بعد اجتماع موسع بين وزراء الهجرة وقطاع الأعمال والصناعة والهيئة العربية للتصنيع وكثير من الجهات التصنيعية وأكاديمية البحث العلمي لدراسة وبحث سبل ربط الصناعة في مصر بالعقول المصرية".



وأضاف "هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة، وهناك رغبة وإرادة حقيقية في نقل التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الصناعة داخل الدولة المصرية، إحلال المنتج المحلي محل المنتج الأمريكي المستورد خاصة أن مصر لديها إمكانيات رائعة والمطلوب أن نتكامل ونتعاون مع المصريين في الخارج خاصة ممن لديهم رغبة حقيقية لنقل هذه التكنولوجيا".



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أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.



جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt



في هذا الصدد ،أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلي التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والإستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.



وأضاف أنه تم الإتفاق علي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.



من جانبه، أكد السيد "عصام الصغير " رئيس مجلس إدارة شركة eGate Egypt ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال مع كبري الشركات المحلية والعالمية.