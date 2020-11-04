السعيد وعواد وفتحي يؤازرون الزمالك أمام الرجاء

حرص عمر السعيد ومحمد عواد ومصطفى فتحي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواجد فى مدرجات استاد القاهرة الدولي وذلك لمؤازرة اللاعبين في مواجهة الرجاء المغربي.





ويواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم.





وفاز الفريق في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.





وجاء تشكيل الفريق الأبيض على النحو التالي :-

حراسة المرمي: أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - الونش - محمود علاء - أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إسلام جابر

خط الهجوم: بن شرقي - مصطفي محمد - زيزو

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.





