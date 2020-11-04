أرسنال يجدد اهتمامه بضم الدينامو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يسعى لتدعيم صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.


وأكد موقع فوتبول لندن البريطاني أن الجانرز لا يزال يرغب في التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي.


وأوضح الموقع البريطاني أن حاجة آرسنال للاعب مثل عوار كانت واضحة خلال المباريات، حيث يفتقد المدفعجية للإبداع المطلوب في خط الوسط.


وألمح الموقع البريطاني أن آرسنال كان قد حاول التعاقد مع النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم ينجح في التوصل لإتفاق مع ليون.

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