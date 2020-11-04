"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء 5 ألاف طن من الزيت المحلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ١٥ يناير ٢٠٢١.





جلسة فض المظاريف يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.



