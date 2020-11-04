"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء 5 ألاف طن من الزيت المحلي
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:58 م
أحمد الشيخ
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ١٥ يناير ٢٠٢١.
جلسة فض المظاريف يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.
باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.