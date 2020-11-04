من خلال برومو حفل زفافها.. درة توجه رسالة للجميع

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة درة برومو حفل زفافها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو النجمة درة في حفل زفافها لرجل الأعمال هاني سعد وتواجد عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا وخالد الصاوي وآسر ياسين.


ووجهت درة من هذا المنشور رسالة للجميع قائله: "شكرا لكل أصدقائنا وأحباؤنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية أحبكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما متلما أسعدتونا وشكرا على المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".
يذكر أن حفل زفاف النحمة درة على رجل الأعمال هاني سعد أقيم في أحد فنادق الجونة وذلك ما منع درة من حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور حفل الختام فقط.


ش
من خلال برومو حفل زفافها.. درة توجه رسالة للجميع
من خلال برومو حفل زفافها.. درة توجه رسالة للجميع
من خلال برومو حفل زفافها.. درة توجه رسالة للجميع
من خلال برومو حفل زفافها.. درة توجه رسالة للجميع

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