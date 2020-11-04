بنصف البحر.. شاهد النجمة درة في شهر العسل

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شاركت الفنانة درة فيديو لها من شهر العسل وذلك عبر خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر في الفيديو منظر طبيعي حيث تواجدت درة في يخت وذلك في ثاني أيام زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.



يذكر أن النجمة درة تعرضت لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها بالزواج من رجل متزوج ولكنها أوضحت أنه مطلق وليس متزوج.