الكشف عن التفاصيل المالية لعقد بدر بانون مع الأهلي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

تفاصيل عقد بدر بانون مع الأهلي

 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأحمر اتفقوا على شراء بدر بانون ، صاحب الـ27 عاما، مقابل دفع 2 مليون دولار لفريق الرجاء المغربي.

 

ومن المقرر أن ينضم بدر بانون للأهلي عقب نهاية مشوار فريقه في بطولة دوي أبطال إفريقيا، وقد يتم الإعلان عن الصفقة حال فشل فريقه في التأهل للمباراة النهائية في المواجهة التي ستجمعه بالزمالك مساء اليوم الأربعاء.

 

وأوضح المصدر أن بدر بانون وقع لصالح الأهلي  لمدة 3 سنوات بقيمة 800 ألف دولار في الموسم الأول و900 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسم الثالث.

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