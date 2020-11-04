مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف الكبير يفوز بجائزة "يوميوري" للتعاون الدولي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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فاز فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية "المشروع المصري الياباني المشترك لحفظ وترميم الآثار في المتحف المصري الكبير" بجائزة يوميوري للتعاون الدولي، في نسختها السابعة والعشرون، وذلك نظرًا للجهد المبذول من فريق العمل المصري الياباني في أعمال ترميم وحفظ القطع الأثرية بالمتحف.

والجائزة تُمنح برعاية جريدة يوميوري، وهي إحدى الجرائد اليابانية الرائدة، والتي تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس كأكبر توزيع في العالم، حوالي 8 ملايين نسخة في اليوم، وهي جائزة ذات شهرة واسعة في اليابان، وتُمنح للأفراد والجماعات اليابانية مِمَن يحققون إنجازات بارزة في مجال التعاون الدولي.

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