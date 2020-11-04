"الملا" يصدر يعلن عن تغييرات محدودة فى قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المحاسب حسام أبوالمواهب محمد التوني، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة اعتبار من 8 نوفمبر 2020، بدلًا من مصطفى حسين لخروجه لسن التقاعد القانوني.





كما أصدر وزير البترول قرارًا بتكليف حسين عوض حسين عبدالعال رئيسًا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.



