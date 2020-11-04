"الملا" يصدر يعلن عن تغييرات محدودة فى قطاع البترول
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:37 م
الفجر الاقتصادي
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أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المحاسب حسام أبوالمواهب محمد التوني، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة اعتبار من 8 نوفمبر 2020، بدلًا من مصطفى حسين لخروجه لسن التقاعد القانوني.
كما أصدر وزير البترول قرارًا بتكليف حسين عوض حسين عبدالعال رئيسًا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.