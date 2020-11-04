صدمة لكبار أوروبا.. مانشستر سيتي يقترب من التجديد لنجمي الفريق





اقترب مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل كبير من تجديد عقد نجمي الفريق الفترة المقبلة لتحصينهم من أعين كبار أوروبا.





وأكدت شبكة "90 min" الإنجليزية أن مانشستر سيتي اقترب من انهاء المحادثات مع كل من رحيم سترلينج وكيفين دي بروين نجمي الفريق لتجديد عقدهما الفترة المقبلة مع الفريق.





وكشفت الشبكة أن مانشستر سيتي عرض على سترلينج الحصول على راتب 400 ألف جنية إسترليني أسبوعيا لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق والأمر نفسه بالنسبة لدي بروين.





وأشارت الشبكة إلى أن دي بروين وسترلينج طلبا في البداية الحصول على إجابات صريحة من إدارة السيتي بشأن مستقبل بيب جوارديولا مدرب الفريق وموقف النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية والنادي طمأنهم من هذا الأمر لذلك اقتربا بشكل كبير جدا من تجديد عقودهما.





ويوجد العديد من الأندية أظهرت اهتمام كبير بضم دي بروين وسترلينج في الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزها نادي ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وغيرهم.



