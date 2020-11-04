الإعلان عن تشكيل الرجاء المغربي لمواجهة الزمالك

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن جمال السلامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي الرجاء المغربي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه  الزمالك بعد قليل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الرجاء ضد الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد بوعميرة

خط الدفاع: فابريس نغاه - سند الورفلي - بدر بانون - عبدالإله مذكور

خط الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - سفيان رحيمي - عبدالإله الحافيضي - محسن متولي

خط الهجوم: بين مالانغو

وكان الزمالك قد حقق فوزًا غاليًا على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب المتألق أشرف بن شرقي.

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