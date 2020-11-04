هبة القواس تعلن إصابتها بكورونا

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أعلنت المؤلفة الموسيقية ومغنية الأوبرا د. هبة القواس إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت بيانًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه ما حدث.



وقالت: "رغم معايشتنا لكورونا وعلمنا بخطورته ويقيننا بوجوده وتنظيرنا بأخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلا أننا نعتقد دائماً أنه يصيب غيرنا ونبقى بمنأى عنه.

وأضافت: وإذا بهذا الفيروس الذي شغل العالم، يقترب منا، يقترب جداً، يجتاحنا ويستوطن جهازنا التنفسي وجسدنا وحياتنا التي تغيرت أصلاً منذ ظهوره، وتتغير في كل لحظة بعد إصابتنا به.



وتابعت: كوفيد ١٩، الفيروس التاجي، كورونا... أو أياً تكن التسمية وصل إليّ وأصابني، لكنني أعده أنه لن يستطيع الإقامة طويلاً.



واختتمت: كونوا بخير أيها الأصدقاء مع تمنياتي بالصحة للجميع."



وأتى هذا الإعلان بعد متابعتها لمبادرة Beirut Collective Memory التي أطلقتها في ٣٠ أيلول الماضي عبر مؤتمر صحافي لترميم أبنية تراثية تضررت جراء انفجار بيروت. وكانت الأسبوع الماضي قد قامت بجولة ميدانية في منطقتي الجميزة ومار مخايل لمعاينة الأبنية المطلوب ترميمها، ولتحديد أماكن التصوير للحدث الفني الثقافي الذي تحضّر له دعماً للمشروع، ويتطلب ذلك التواصل مع الكثير من المعنيين بشكل مباشر.