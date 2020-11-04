تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أوضح أشرف أنور، نائب رئيس مدينة قنا، أنه تم أطلاق مبادرة لتجميل وزراعة اشجار الزينة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، وذلك في إطار حرص اللواء أركان حرب اشرف الداودي محافظ قنا، على تنفيذ اعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذي يلقي استحسان ابناء قنا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأوضح أنه تم عمل تشجير وتجميل جميع المناطق الفضاء والحدائق والمساحات الغير مستغلة في أعمال التجميل، لإضفاء مظهر جمالي على شوارع المدينة.

وقام محافظ قنا، في وقت سابق، بمتابعة أعمال التشجير، والذي وجه مسئولي الزراعات بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمتابعة اعمال الري بالأساليب الحديثة وبشكل منتظم، كما وجه مسئولي مدينة قنا بتكثيف عدد العمالة للانتهاء من اعمال التجميل والتشجير في باقي الميادين والشوارع الرئيسية في المواعيد المحددة وطبقا للموصفات المطلوبة حتى تكون نموذجا يحتذي به ويتم تعميمه على باقي المدن.

كما تفقد حديقة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي للاطلاع علي اشجار الزينة التي تم زراعتها داخل الحديقة، كما اطلع علي نموذج من الأعمال الفنية التي سيتم تنفيذها بجدارية المعنا موجها بمراعاة الطابع الثقافي والتراثي للمحافظة في تنفيذ تلك الأعمال.

واشار محافظ قنا خلال جولته انه يجري تجميل وزراعة الاشجار علي النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا وتشمل (ميدان الساعة - ميدان مسجد ناصر - شارع 26 يوليو – حديقة الري – حديقة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي – طريق مصر اسوان بدءًا من كوبري المعنا وحتي كمين البياضية).

وأوضح الداودي أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة سيتم البدء في باقي مدن المحافظة بالتتابع لإضفاء المظهر الجمالي بكافة مدن المحافظة، مؤكدا علي ضرورة مشاركة كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ اعمال التطوير للخروج بأفضل النتائج المرجوة.
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)
تجميل وزراعة الأشجار على النسق الاوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا (صور)

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