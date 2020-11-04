لماذا اختار الأمريكيون هذا اليوم للتصويت للانتخابات؟ (فيديو)

منذ عام 1845 اختار الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر كموعد ثابت، لإجراء التصويت على الانتخابات الرئاسية.وأوضح تقرير قناة الغد: يرجع هذا التاريخ لأنه يأتي بعد موسم الحصاد، حيث ينتهي المواطنون من جني محاصيلهم، وقتما كانت أمريكا مجتمعًا زراعيًا، أما اختيار يوم الثلاثاء فذلك لأن وسائل الانتقال وقتها كانت بدائية وتعتمد في الأساس على عربات الخيول وقد يضطر الناخب الأمريكي إلى السفر لمسافات بعيدة حيث أماكن مراكز الاقتراع.وأضاف التقرير: لجأ الكونجرس إلى تخصيص يوم الثلاثاء ليتمكن الناخبون من حضور صلاة الأحد في الكنائس، ثم يشدون الرحال إلى ولايات الاقتراع التي قد يصلون إليها خلال يوم أو اثنين.وتابع التقرير، أطلق الأمريكيون على هذا اليوم "الثلاثاء الكبير"، ورغم تغيير الظروف لا تزال أمريكا متمسكة بموعد الانتخابات التقليدي في ظل انتقادات من البعض الذين يفضلون إجراء الانتخابات في يوم العطلة الأسبوعية.ويخوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منافسة شرسة مع الديمقراطي جو بايدن للفوز بالرئاسة الأمريكية، وتشتد المنافسة في 8 ولايات "متأرجحة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.