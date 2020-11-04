ارتفاع قوي في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
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شهدت البورصات الأوروبية ارتفاع قوي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.

وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنحو 4.8 بالمائة لتقود مكاسب جميع القطاعات والبورصات الأوروبية بعد هبوط قوي في التعاملات المبكرة.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" حوالي 800 نقطة.

وترجح مؤشرات أولية فوز جو بايدن على منافسه دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، لكن لا تزال هناك ولاية حاسمة تشهد هوامش ضئيلة بين المرشحين.

ومن جانبه، ادعى ترامب في وقت مبكر فوزه بالانتخابات، وتعهد بالتوجه إلى المحكمة العليا وسط تحذيره من سرقة ملايين الأصوات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2 بالمائة إلى 363 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.7 بالمائة إلى 5883 نقطة.

فيما صعد المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.9 بالمائة إلى 12324 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 2.4 بالمائة إلى 4922 نقطة.

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