منتخب مصر الأولمبي يخوض مرانه الثانى قبل مواجهة البرازيل





خاض منتخب مصر الأولمبي اليوم مرانه الثانى استعدادًا لمواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية وديًا إستعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.





وأدى المنتخب الأولمبي مرانه ظهر اليوم علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهره في ثاني أيام معسكره المفتوح استعدادا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021.





حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني على أن يكون المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد على المرمي واختتمه بتقسيمة علي الملعب كاملا.





وسيطر الحماس على التدريبات من جانب اللاعبين في محاوله لاثبات الذات قبل اعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق.





ويواصل المدير الفني محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران.





ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميا في موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالج من إصابة لحقت به خلال مشاركته في اخر مباراه له مع ناديه في الدوري الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لاصابته بنزلة برد.





ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأولمبي مرانه في الثالثة عصر الغد على الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة.



