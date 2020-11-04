فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح .. شريف الشمرلى يتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الطائرة
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:31 م
الفجر الرياضي
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تلقت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اليوم الأربعاء أوراق ترشيح شريف الشمرلى المحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي ، والمدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ،والمدير الفنى لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، على منصب الرئيس فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة يقود اللعبة لمدة عام حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو فى الفترة من 27 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.
وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب الرئاسة إلى أربعة مرشحين هم ، شريف الشمرلى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الاتحاد السابق ، و يستمر فتح باب الترشيح حتى الجمعة المقبل فى تلقى طلبات الترشيح ، حيث تتلقى اللجنة أوراق المرشحين من التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء ولمدة يومين آخرين ، على أن تجرى الانتخابات يوم ١١ ديسمبر المقبل ضمن فاعليات الجمعية العمومية العادية التى تقام فى القاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية .
تتلقى أوراق المرشحين طبقا لمتطلبات واشتراطات لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، المنشورة بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ١٨٠تابع ، ب ، الصادر فى ٩ أغسطس ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى الاستدراك المنشور بجريدة الوقائع المصرية أيضا فى العدد رقم ١٨٨ تابع الصادر فى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ ، يرأس لجنة تلقى الطلبات أيمن غزلان القائم بأعمال المدير التنفيذى ، وتضم فى عضويتها مندوب من اللجنة الأوليمبية .