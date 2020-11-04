فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح .. شريف الشمرلى يتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الطائرة

تلقت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اليوم الأربعاء أوراق ترشيح شريف الشمرلى المحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي ، والمدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ،والمدير الفنى لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، على منصب الرئيس فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة يقود اللعبة لمدة عام حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو فى الفترة من 27 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.



