فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح .. شريف الشمرلى يتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الطائرة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:31 م
شريف الشمرلى
شريف الشمرلى
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اليوم الأربعاء أوراق ترشيح شريف الشمرلى المحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي ، والمدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ،والمدير الفنى لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، على منصب الرئيس فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة يقود اللعبة لمدة عام حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو فى الفترة من 27 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب الرئاسة إلى أربعة مرشحين هم ، شريف الشمرلى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الاتحاد السابق ، و يستمر فتح باب الترشيح حتى الجمعة المقبل فى تلقى طلبات الترشيح ، حيث تتلقى اللجنة أوراق المرشحين من التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء ولمدة يومين آخرين ، على أن تجرى الانتخابات يوم ١١ ديسمبر المقبل ضمن فاعليات الجمعية العمومية العادية التى تقام فى القاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية .

تتلقى أوراق المرشحين طبقا لمتطلبات واشتراطات لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، المنشورة بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ١٨٠تابع ، ب ، الصادر فى ٩ أغسطس ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى الاستدراك المنشور بجريدة الوقائع المصرية أيضا فى العدد رقم ١٨٨ تابع الصادر فى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ ، يرأس لجنة تلقى الطلبات أيمن غزلان القائم بأعمال المدير التنفيذى ، وتضم فى عضويتها مندوب من اللجنة الأوليمبية .



أخبار تهمك

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ أقل من ساعتين

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة تشاتشيتش.. بيراميدز يعلن رسميا عن مدربه الجديد غدا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه