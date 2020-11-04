لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة قبل مباراة الرجاء

حرص بعض لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي النزول لارضية ملعب استاد القاهرة الدولي وذلك للتعود علي الأجواء قبل مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.





ويستقبل الزمالك نظيره الرجاء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء.





وتوجه لاعبو الزمالك بعد معاينة ارضية ملعب المباراة إلي غرفة خلع الملابس.





وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.