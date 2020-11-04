في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات محمد الطوخي في الفن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد الطوخي، إذاعي ومنتج وفنان مصري كان يتمتع بصوت جهوري رخيم.

كان حلم حياته أن يصبح ممثل مؤثر ونجم كبير، وحدث بالفعل بعد مشاركته في الأعمال المسرحية التي كانت بداية معرفة الجمهور به ونجح في تقديم نفسه للجمهور والتعبير عن موهبته الفنية الرائعة.

التحق بمعهد التمثيل وبعد تخرجه عمل اولًا في المسرح ثم قرر الإتجاه بعد ذلك في شتى مجالات الفن سواء في التليفزيون أو الإنتاج أو الإذاعة أو الإخراج، وحققت نجاحات كبيرة في كل ما سبق، ولكن هوايته وعشقه الأول والأخير وهو التمثيل.

قدم أولى تجاربه السينمائية من خلاب فيلم "اليتيمتين" مع فاتن حمامة، وثريا حلمي، فاخر فاخر، ونجمة إبراهيم، وعدد من الفنانين.

وثاني أفلامه فيلم "إلهام" وجسد دور الراوي مع ماري كويني، يحيى شاهين، سليمان نجيب.

شارك في ما يقرب من 47 عمل فني ما بين الدراما، والمسرح، والسينما، ومنها الأسطى حسن، رنة الخلخال، أنا حرة، وأم رتيبة، وغيرهم.

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