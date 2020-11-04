اهناسيا يخطف بطاقة الصعود للقسم الثالث

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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نجح فريق الكرة بنادي اهناسيا الرياضى أحد أندية محافظة بنى سويف فى خطف بطاقة الصعود لدوري القسم الثالث ، وذلك عقب نجاحه فى تحقيق الفوز بنتيجة 1/2 على مضيفه اعلى الغرق ممثل الفيوم بدورة الترقى .

نجح اهناسيا بقيادة مديره الفنى الشاب عمرو عبد العال فى إحراز هدفين مبكرين بالشوط الاول عن طريق لاعبه عبد الله لطفى فيما حاول أهلى الغرق تنشيط محاولاته الهجومية حتى نجح فى تقليص الفرق ، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اهناسيا للمنطقة الخامسة لينال بطاقه الصعود الثانية بعد نجاح سينزو فى التأهل لدورى القسم الثالث برصيد 7 نقاط .

وكان اهناسيا قد تأهل لدورة الترقى عقب تصدره جدول مسابقة القسم الرابع ببنى سويف برصيد 35 نقطة .

وفى سياق متصل قال عمرو عبد العال المدير الفنى لاهناسيا : أتوجه بخالص الشكر لجميع مجلس إدارة اهناسيا على دعمهم الكامل للفريق واللاعبين المتميزين الذين لن يبخلوا بأى جهد بجميع المباريات وجماهير الفريق الوفية التى حرصت على مؤازرة الفريق بجميع مبارياته داخليا وخارجيا .

واختتم " عبد العال " قائلا : الصعود للقسم الثالث تحدى جديد ونأمل فى الاستعداد بشكل جيد للمسابقة وسيتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة في مطلع الاسبوع القادم لبحث استعدادات الفريق .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عمرو عبد العال مديرا فنيا وحمادة بدوى مدربا عاما ومحمد مسعود مدرب حراس مرمى ومحمود اسماعيل جهاز طبي .

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