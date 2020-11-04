أحد المرتزقة في إقليم قره باغ يفضح تركيا: 100 دولار على كل قتيل (فيديو)

كشف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الأدلة التي تثبت نقل تركيا المرتزقة السوريين للقتال بجانب أذربيجان، في إقليم قره باغ (كاراباخ).

ونشر باشينيان، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يُظهر القبض على مرتزق سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ، ضد أرمينيا.

وقال: "على الرغم من إنكار تركيا وأذربيجان وجود مرتزقة سوريين في الحرب ضد أرتساخ، فإليك دليل آخر: جيش الدفاع في قره باغ ألقى القبض على مرتزق سوري ثان اعترف بأنه حصل على 2000 دولار شهرياً لمحاربة "الكفار" في أرتساخ".

وفي الفيديو، يظهر فيه المرتزق والذي يدعى يوسف العابد الحجي، وهو يعترف أنه من جسر الشغور من سوريا، من مواليد 1988، متزوج ولديه 5 أولاد، مضيفاً أنه وصل قره باغ لمحاربة "الكفار" وكان من المفترض أن يتلقى راتباً بقيمة ألفي دولار شهرياً، بالإضافة إلى مكافأة بمقدار 100 دولار مقابل قطع رأس "كافر".