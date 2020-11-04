تعرف على الجوائز التي حصل عليها محمد حماقي في يوم ميلاده

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل النجم محمد حماقي اليوم 4 نوفمبر بعيد ميلاده ال45 والذي قدم عدد من الألبومات الغنائية التي لاقت إعجاب جمهوره وأصبح نجما في قلوب عدد كبير من الناس.


و من أهم الجوائز التي حصل عليها حماقي
جائزة أفضل فنان من الفنون المصرية والعربية عام 2003.
حصل على جائزة الإسطوانة البلاتينية عن ألبوم خلص الكلام في عام 2007.
حصل على جائزة ميوركس دور كنجم شباب العرب في عام 2008.
حصل على جائزة أفضل مطرب عربي من مجلة الدير جيست في عام 2008.
حصل على جائزة أفضل مطرب من مهرجان القنوات الفضائية في عام 2015.
حصل على جائزة أفضل اختيار أطفال نكلوديون في أبو ظبي في عام 2019.

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