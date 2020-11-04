الليرة التركية تدرج تحت لقب الأسوأ في العالم من حيث الأداء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
Advertisements

حصدت الليرة التركية لقب "الأسوأ أداء بين العملات في العالم"، فيما لم تنجح حكومة الرئيس أردوغان في وقف تدهور سعر العملة.

  

كما فشلت تبريرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقناع الأتراك بأسباب تدهور الليرة، حين زعم أن تركيا تخوض حربا اقتصادية ضد "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

  

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن معدل التضخم في تركيا ارتفع في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم.

 

 

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بحلول نهاية العام.

 

 

ووفق العين الإخبارية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الشهر الماضي بنسبة 11.9٪ مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أقل بقليل من توقعات اقتصاديين حسب استطلاع أجرته "بلومبرج"، بلغ متوسط تقديره 12٪.

 

 

 

في هذا الإطار قالت وكالة الإحصاء التركية، (تركستات)، الثلاثاء، إن الأسعار ارتفعت شهريًا بنسبة 2.1٪ في أكتوبر.

 

وارتفعت تكاليف الغذاء، التي تشكل ما يزيد قليلاً عن خُمس سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 16.5٪ سنويًا، مقارنة بنسبة 14.95٪ الشهر الماضي، بينما ظل تضخم الغذاء فوق التقديرات الرسمية لنهاية العام البالغة 13.5٪

 

وبلغ تضخم الطاقة، المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 3.98٪ لتسجل انخفاضا من 6.77٪ في سبتمبر.

 

 

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 11.5٪ من 11.3٪ في الشهر السابق، في مؤشر على أن بعض ضغوط التكلفة الأساسية ربما تتزايد.

 

 

 

 

ولم تتغير عملة تركيا كثيرًا بعد إصدار البيانات، وتراجع تداولها بنسبة 0.3٪عند 8.4471 للدولار اعتبارًا من الساعة 10:15 صباحًا في إسطنبول.

 

وصلت الليرة أدنى مستوياتها التاريخية وانخفضت إلى 7.5٪ مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت انخفاضا بأكثر من 29٪ هذا العام.

 

 

في المقابل، رفع المصرف المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1٪؛ وذلك بعد  سياسة مالية متشددة على نحو غير مباشر لاحتواء خسائر العملة بدلاً من الزيادات المباشرة في سعر الفائدة المرجعي.

 

 

وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، بنسبة 2.45٪ على أساس شهري و12.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

 

 

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 18.2٪ في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، لتسجل أعلى قفزة منذ يوليو 2019.

 

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 19 نوفمبر، وفقا للوكالة الأمريكية.

أخبار تهمك

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و 26 دقيقة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه