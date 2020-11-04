عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كاس أمم إفريقيا 2021.

وخرج  طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول من بداية مران الفريق اليوم خلال معسكره المفتوح بعد أن اشتكي من شد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح، تحت قيادة الكابتن حسام البدري بإنضمام لاعبي الأهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويواجه المنتخب الوطني، نظير التوجولي ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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