تعليم القاهرة تكشف حقيقة حريق مبنى المديرية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفى محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ما تردد حول نشوب حريق بمبنى المديرية، وعدد من المدارس المحيطة بها التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

وأضاف مدير المديرية، فى بيان له، أن الحريق نشب بفيلا قديمة بشارع سليم عبده وانتقل مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية ومامور قسم الوايلى الي موقع الحدث للاطمئنان.

وناشد مدير المديرية بتحري الدقة في تدوال المعلومات وأخذ المعلومة من مصدرها وعدم اتباع الشائعات.

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