بنزيما يوجه رسالة خاصة إلى أوزيل

وجه الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني الشكر للألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي الذي هنأه على الفوز على إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وانتهت بفوز ريال مدريد بشق الأنفس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويحتل مونشجلادباخ الألماني صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بينما يحتل المركز الثاني والثالث ريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني على الترتيب برصيد 4 نقاط ثم رابعًا إنتر ميلان الإيطالي برصيد نقطتين فقط.





وعلق أوزيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على فوز ريال مدريد على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قائلاً:"لا يتوقف عن التهديف.. بنزيما "، ليقوم بنزيما باقتباس هذه التغريدة ورد عليها:"شكراً لك أخي الصغير".



