سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باشاك شهير بدوري الأبطال

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام منافسه باشاك شهير التركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وتأتي التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد كالتالي :-





حراسة المرمى: دين هندرسون.





خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - توانزيبي - لوك شاو.





خط الوسط: ماتيتش - برونو فيرنانديز - دوني فان دي بيك - خوان ماتا.





خط الهجوم: ماركوس راشفورد - مارسيال.





يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر في المباراة الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام آرسنال بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.



