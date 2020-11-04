9.9 % تراجع الطلب الدولي على الشحن الجوي في سبتمبر





أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) تراجع الطلب الدولي على الشحن الجوي المقاس بالطن الكيلومتري في سبتمبر إلى 9ر9 تحت الصفر بالمئة، في حين تراجع الطلب على الشحن الجوي المحلي إلى 8 بالمئة على أساس سنوي.





وقالت الاياتا في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن مستويات الشحن الدولي ما زالت منخفضة عن عام 2019 بفعل استمرار تأثر النقل الجوي بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أن شركات الشحن في الشرق الأوسط سجلت انخفاضا بنسبة 5ر2 بالمئة في أحجام الشحن الدولية على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو تحسن كبير بعد انخفاضه في أغسطس الذي سبقه بنسبة 7ر6 بالمئة.





كما أظهرت البيانات أن شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ شهدت انخفاضا في الطلب على الشحن الجوي الدولي في سبتمبر بنسبة 6ر14 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، لكنه أفضل من مستوياته في شهر أغسطس الماضي بعد انخفاضه إلى 4ر16 بالمئة.