9.9 % تراجع الطلب الدولي على الشحن الجوي في سبتمبر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) تراجع الطلب الدولي على الشحن الجوي المقاس بالطن الكيلومتري في سبتمبر إلى 9ر9 تحت الصفر بالمئة، في حين تراجع الطلب على الشحن الجوي المحلي إلى 8 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الاياتا في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن مستويات الشحن الدولي ما زالت منخفضة عن عام 2019 بفعل استمرار تأثر النقل الجوي بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن شركات الشحن في الشرق الأوسط سجلت انخفاضا بنسبة 5ر2 بالمئة في أحجام الشحن الدولية على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو تحسن كبير بعد انخفاضه في أغسطس الذي سبقه بنسبة 7ر6 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ شهدت انخفاضا في الطلب على الشحن الجوي الدولي في سبتمبر بنسبة 6ر14 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، لكنه أفضل من مستوياته في شهر أغسطس الماضي بعد انخفاضه إلى 4ر16 بالمئة.

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ ساعتين

بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه