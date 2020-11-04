زراعة الفيوم إزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية في مهدها بمركزي طامية وإبشواي

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار شن الحملات مدار الساعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات والتصدى لأي إشكال التعدي



وشدد وكيل الوزاره على جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.



خلال ذلك قامت الإدارة بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة عدد 4 حالات ازاله فوريه بالمهد على مساحة 3 قرار و12 سهم بجمعية فانوس، وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى والاستاذه نسرين، رئيس الوحدة المحلية بفانوس ومسؤل التعديات والمهندس فرج، مدير الجمعيه.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ واحد إزالة تعدي بناحيه جمعيه شكشوك عزبة ابوعيش 90 م حوض شلقانى.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".