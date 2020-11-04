ترامب يتهم الحزب الديمقراطي بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن الحزب الديمقراطي يقوم بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية ، ليتمكن مرشحهم جو بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي.  

وأضاف ترامب على موقع "تويتر" إنه كان يتقدم على بايدن أمس في العديد من المناطق في الولايات الرئيسية التي يديرها الديمقراطيون، لكن ذلك تغير فجأة وبطريقة سحرية.

 

وأفاد مركز إديسون الأمريكي للأبحاث، اليوم الأربعاء، بأن ترامب، حصل على 49,1% من أصوات ولاية ميتشجان مقابل 49,2% لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تلك النتيجة ليست كاملة، حيث تم فرز 94% من أصوات الولاية حتى الآن.

 

وتعتبر ميتشجان من الولايات الحاسمة في الانتخابات الأمريكية حيث يبلغ نصيبها من أصوات المجمع الانتخابي 16 صوتًا.

 

وحتى اللحظة حصد ترامب 213 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 238 صوتًا لبايدن، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

 

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