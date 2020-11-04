في يوم ميلاده.. تعرف على بداية محمد حماقي في عالم الفن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم 4 نوفمبر عيد ميلاد المطرب الشهير محمد حماقي والذي حقق نجاحات كبيرة من خلال ألبوماته المميزة التي قدمها.

اسمه الحقيقي محمد إبراهيم محمد الحماقي وعمره 45  عاما وتخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

بدأت محمد حماقي حياته الفنية من خلال أغنية "الحلو يحب الحنية" وكانت أولى البوماته الغنائية في عام 2003 والتي حملت اسم "خلينا نعيش".

وصلت عدد ألبومات محمد حماقي ل8 ألبومات ولحن عدد من الأغاني كان آخرها "بين البنين" لأنغام.

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