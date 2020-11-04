المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قامت لجنة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالفيوم بقيادة المهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع المهندس ابوحامد محمد، مباحث التموين بالفيوم بفحص المضبوطات الخاصة بالمحاضر رقم 25238، 25239 جنح مركز الفيوم لسنة 2020، وذلك بناء على قرارين من النيابة العامة.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر
المراقبة على المبيدات والمخصبات بزراعة الفيوم ومباحث التموين تفحص المضبوطات الخاصه بالمحاضر

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