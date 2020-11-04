التفاصيل الكاملة لتعذيب زوج أم لطفلين بقليوب

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أكدت الدكتورة سلوى ترك مقرر فرع المجلس القومى للطفولة بالقليوبية، إن واقعة تعدى زوج أم على طفلى زوجته بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب، تعود لتاريخ 10 أكتوبر الماضى وليست حديثة، وأنه حاليا أمرت النيابة بحبس زوج الأم 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأوضحت "ترك"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الواقعة تم كشفها بمجرد ورود بلاغ لفرع المجلس القومى للطفولة بقليوب برئاسة الدكتورة شيماء عبد الله بقيام "ه. م" موظف، مقيم بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمدينة قليوب، بتعذيب طفلى زوجته "د. ع"، أعمارهم الأكبر "6 سنوات" والأصغر "4 سنوات"، بالضرب المبرح وربطهم بالسلاسل الحديدية لمدة طويلة، دون تدخل الأم، وهو يتسبب في البكاء الشديد للأطفال طوال فترة التعذيب.



وتابعت، أنه تم التحرك على الفور وإبلاع قسم شرطة قليوب، وتم ضبط زوج الأم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى بشأن أثار التعذيب التى تعرض لها الطفلين، حيث أكدت الام في تحقيقات النيابة أن الزوج كان يتعدى على الأطفال خلال فترة تواجدها بالخارج، ولم تكن تعلم بالواقعة.



وأشارت، إلى أنه تم أخذ تعهد على جد الطفلين لأمهما، وإيداعه بحضانته لرعايتهما وتقديم اللازم للطفلين، ما تم إخلاء سبيل الأم من سراى النيابة.



وكانت منطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، واقعة مؤسفة حيث تجرد زوج أم بمنطقة عزبة من مشاعر الرحمة، وعذب طفلين لم يتخط عمرهما الست نوات لأكبرهما، بالضرب المبرح والربط بالجنزير، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بقيام أحد الجيران بمنطقة عزبة عبدالله باشا بقليوب، بالإبلاغ عن شخص يدعى "ه. م"، مقيم بجوارهم بذات العنوان بالتعدى بالضرب المبرح على طفلين أولاد زوجته المدعوة "د. ع"، ويقوم بتعذيبهم وربطهم بالجنزير.



تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط الزوج وتحرر محضر رقم 3071 إداري قسم قليوب، وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.