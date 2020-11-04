بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة الموسم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مسؤولي نادي بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب.

وأبلغ نادي بيراميدز نبيل عماد دونجا، بأن الفريق يحتاج لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، لما له من احتياج من الناحية الفنية داخل الفريق.

وطلب دونجا الرحيل عن صفوف بيراميدز والانضمام إلى نادي الزمالك، ولكن الأمر قوبل بالرفض بسبب رغبة الإدارة في عدم التفريط في خدمات نجوم الفريق.

ويسعى بيراميدز لتكوين فريق قوي خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاقد مع العديد من الصفقات القوية، من أجل التتويج المحلي والإفريقي في الموسم الجديد.

وتعاقد بيراميدز بشكل رسمي حتى الآن مع كل من رمضان صبحي، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، ثلاثي النادي الأهلي.

ويأمل نادي الزمالك في التعاقد مع نبيل عماد دونجا خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلًا للدولي التونسي فرجاني ساسي، والذي لم يحدد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى الآن.

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