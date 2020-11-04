صراع مشتعل في بطولة الدوري الأوروبي

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباريات قوية ومثيرة للغاية، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي (يوروباليج).



