بني سويف تتعاون مع "اليونيدو" لتحقيق تنمية زراعية صناعية بالمحافظة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" باعتبارها أحد أهم الشركاء المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل على تعظيم التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات المنظمة في تنفيذ الإستراتيجية التنموية للمحافظة والتي من أهم ركائزها تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية في إطار ومحدادات التنمية المستدامة،خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنمية الصناعية والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية في بعض المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده "On line"جمع المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة بعدد من أعضاء المنظمة، حيث تم استعراض تفاصيل إستراتجية التنمية الزراعية داخل المحافظة، والتأكيد على أن التنمية الزراعية تمثل محورا أساسيا بالخطة التنموية التي تتبناها المحافظة في الفترة الحالية ضمن رؤية مصر 2030،،فبني سويف لديها الموارد والمقومات التنافسية التي تمكنها من تحقيق التنمية في قطاعات الزراعة والصناعة، ولاسيما وأنها محافظة زراعية في المقام الأول، وتمتلك ميزات تنافسية في المجال خاصة في زراعة النباتات الطبية والعطرية فحوالي 40% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية من المحافظة،بجانب الميزات النسبية في مجال الصناعة.

وتمت الإشارة إلى المقومات الصناعية بالمحافظة من شبكة طرق مميزة جعلت من بني سويف محافظة محورية وتتمتع بآفاق نحو الموانئ، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز، بجانب توافر الطاقة الكهربائية، والأيدي العاملة، وغيرها من المقومات والموارد التي تعتبر عوامل محفزة ومشجعة لجذب الاستثمار وفق ضوابط وأهداف التنمية المستدامة بيئيًا.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أهم الخطوات العملية التي تم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية الصناعية، والتي كان من أبرزها السعي لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب منطقة لوجستية وميناء جاف، حيث قد وجه رئيس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وتم إبراز الأطر العامة والركائز التنموية التي يعتمد المشروع، والتي من أهمها الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، خاصة وأن الطلب العالمي على هذا النوع من النباتات يشترط الزراعة الأورجنيك، وأيضا من أهم الأهداف التنموية تعظيم سلاسل القيمة المضافة، التي تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصاديا على المجتمع والاقتصاد القومي.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيًا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.

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