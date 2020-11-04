وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا بمقر الوزارة



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم غدا الأحد.



وكان بيدرسون قد التقى المعلم في دمشق في 29 يناير الماضي، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت.



جدير بالذكر أن اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور قد أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات لمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بفيروس كورونا المستجد



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التقي سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، يوم الجمعة الماضي، السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام مصر وروسيا، استمرارًا للقاءاته فى موسكو،.



وقد صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الشخصي على تويتر.



كان وزير الخارجية سامح شكرى، استقبل مساء أمس، الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى الدوما "ليونيد سلوتسكى"، وذلك للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، استمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.



وأشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التى تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها فى شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن



وذكر حافظ، أن الوزير شكرى استعرض أهم التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى والسياسات التى تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، وفرص الاستثمار فى القطاعات المصرية المختلفة



وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والأزمات فى المنطقة، ومنها الوضع فى كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية غدًا الخميس، جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية في ماسبيرو كورنيش النيل.وزار المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون في 25 أكتوبر الماضى العاصمة دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات تعديل الدستور.