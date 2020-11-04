تراجع مخزونات النفط الأمريكي بنهاية الأسبوع

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي لتسجل 484.4 مليون برميل.





وكان من المتوقع، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 0.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.





في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.





وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.2 بالمائة إلى مستوى 40.60 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنحو 2.1 بالمائة ليسجل مستوى 38.45 دولار للبرميل.