تراجع مخزونات النفط الأمريكي بنهاية الأسبوع

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي لتسجل 484.4 مليون برميل.

وكان من المتوقع، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 0.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

 في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.2 بالمائة إلى مستوى 40.60 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنحو 2.1 بالمائة ليسجل مستوى 38.45 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه