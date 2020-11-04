أحمد فلوكس يروج لحلقته مع الإعلامى عمرو الليثي فى "واحد من الناس"

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شوق الفنان أحمد فلوكس جمهوره لحلقته مع الإعلامى عمرو الليثي فى برنامجه الشهير "واحد من الناس".



وسوف يتحدث فلوكس عن الكثير من الأمور فى حياته الشخصية والعملية ، ورجوعه لزوجته أم ابنه وجوزاته الأخرى.



ونشر فلوكس صورة تجمعه بالإعلامى عمرو الليثي عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : انتظرونا قريباً جداً فى حلقة واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي ، لأول مرة هتكلم عن رجوعى لأم ابني ولأول مرة هتكلم بالتفصيل عن واقعة فرد الأمن ومين المتسبب وجوازاتى السابقة ، من هى التى تزوجتها عرفي وكانت سبب للسحر والخيانة ومن هى وماذا فعلت وماذا واجهت، وعلاقتى بأبويا وأهلى وحياتى وأهم حاجة أول رد لزوجتي أم ابني بنفسها على كل ما أثير حولين علاقتنا من أول الطلاق حتى رجوعنا .



وتابع قوله : كما قلت لكم سابقاً ستكون الفترة القادمة هى رد على كل شئ اتقال فى حقي غلط عنى وعن حياتى الشخصية ومكنتش بتكلم .. حلقة من القلب قريباً.



في سياق آخر، يواصل الفنان أحمد فلوكس حاليًا التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم" سفينة نوح"، الذي من المقرر طرحه بداية عام 2021، ويشاركه في بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج حسام الجوهري، ومن المُقرر أن يظهر أحمد فلوكس خلال أحداثه بشكل صعيدي.

