شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال الإعلامي المصري، أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، إن الأهلي اقترب من حسم صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي.

 

وأوضح شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت": "هناك موافقة من جانب اللاعب على الانضمام للأهلي، ومعلوماتي أن النادي سيحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيتم قيد اللاعب إفريقيًا في الدور الثاني".

 

وتابع: "الصفقة ستكون على حساب السنغالي أليو بادجي، ويحاول الأهلي حاليا تقليل المقابل المادي المطلوب من صن داونز.. لكن كل ما يقال بشأن مفاوضات صن داونز مع ثنائي الأهلي، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، ليس له أي أساس من الصحة".

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