حكاية أغنية.. "ماشي في نور الله" أنشودة منسوبة بالخطأ للنقشبندي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع واحدة من أشهر الإبتهالات الدينية وهي "ماشي في نور الله".

ابتهالات وتواشيح محمد الطوخي خالدة في أذهان المصريين والعرب. "ماشي في نور الله بدعي وأقول يا رب"... كلمات تمس القلوب وتتردد باستمرار خلال شهر رمضان المبارك، للشيخ الراحل محمد الطوخي الذي يعد أحد رموز الإنشاد الديني في مصر والعالم العربي.

كان متعدد المواهب، حيث كان مقرئا للقرآن الكريم ومبتهلًا ويقدم التواشيح، بجانب عمله مأذونًا في حي بولاق أحد أشهر أحياء القاهرة.

جمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وقراءة القرآن الكريم والمأذونية الشرعية بعد اعتماده في الإذاعة.

أشهر أعماله "ماشي بنور الله"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وحفظها ورددها آلاف نسبها البعض للشيخ النقشبندي بسبب التشابه في الصوت بينهما، كما قيل إنه تبرأ منها قبل وفاته بسبب الموسيقى التي تعزف بها.

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