تعرف على أصل مثل "الضرة مرة ولو كانت جرة"

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طرح موقع "الفجر" الحلقة التاسعة من برنامج "بؤ مصري" وذلك عبر حسابهم الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتحدثت الحلقة التاسعة من البرنامج عن أصل مثل "الضرة مؤة ولو كانت جرة" ومعنى كلمة ضرة.



برنامج "بؤ مصري" إعداد وتقديم مي مرسي إخراج ومونتاج عامر عفيفي تصوير عبير أحمد.



وتدور فكرة برنامج "بؤ مصري" حول الكلمات الغريبة والمختلقة والتي تقال كثيرا على لسان عدد كبير من المصريين ولكن يتعجب البعض من سماعها ويقوم برنامج "بؤ مصري" على توضيح معنى هذه الكلمات ومتى تقال وما الوقت الأول لهذه الكلمات.