4 % نمو في الصادرات المصرية بنهاية 2019





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي قيمة صادرات مصر لتبلغ 30.5 مليار دولار عام 2019 مقابل 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة 4.1%.





وذكر الجهاز - اليوم الأربعاء في النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 - أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 25.5 مليار دولار عام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع نسبته 3.9%، حيث أن قيمة الصادرات البترولية والكهرباء بلغت 5.0 مليارات دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع نسبته 5.3%.





وحول تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع، أوضح الجهاز أن الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2019 تركزت على السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 43.2% من إجمالي الصادرات المصرية، وقد سجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع 13.19 مليار دولار مقابل 13.24 مليار دولار بانخفاض نسبته 0.4%.





وأشار إلى أن قيمة الصادرات من الوقود سجلت 7.45 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 6.67 مليار دولار عام 2018 بارتفاع نسبته 11.7%، منوها بأن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تتمثل في الذهب والذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أخر ليبلغ 2.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع 42.5%.





ولفت إلى أن قيمة الملابس الجاهزة وتوابعها بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 5.4%، كما ارتفعت قيمة الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار بنسبة 148.7%، فضلا عن زيادة قيمة اللدائن ومصنوعاتها لتبلغ 1.04 مليار دولار مقابل 1.02 مليار دولار بنسبة ارتفاع 1.1%.





وذكر الجهاز أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 7.2% من إجمالي الصادرات حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 28.1%، لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2018، وجاءت بالمرتبة الثانية دولة الإمارات العربية بنسبة 6.8% من إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 2.8%، لتصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار.





وأوضح أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 5.7% من إجمالي الصادرات حيث انخفضت الصادرات إليها بنسبة 12.8% لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5% من إجمالي الصادرات والتي ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.7%، لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.





ولفت الجهاز إلى أنه طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 33.2% من إجمالي الصادرات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.0% ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.3%.





وحول التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ، جاءت موانئ الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 28.7% من إجمالي الصادرات، يليها مطارات القاهرة بنسبة 20.5%، ثم ميناء السويس بنسبة 15.4%، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 6.8%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.1%، وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.3%.