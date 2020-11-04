شاهد.. أحدث ظهور لـ نادر حمدي برفقة الهضبة عمرو دياب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان نادر حمدي، جمهوره ومتابعية بـ صورة جديد له عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "نادر" في الصورة برفقة الفنان عمرو دياب، وعلق على الصورة قائلًا: "الهضبة عمرو دياب ".

في سياق منفصل، يشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة مي عمر دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان هيثم نبيل على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية "طارق نصار" وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ "لؤلؤ" الله أعلم بها.
شاهد.. أحدث ظهور لـ نادر حمدي برفقة الهضبة عمرو دياب
شاهد.. أحدث ظهور لـ نادر حمدي برفقة الهضبة عمرو دياب
شاهد.. أحدث ظهور لـ نادر حمدي برفقة الهضبة عمرو دياب
شاهد.. أحدث ظهور لـ نادر حمدي برفقة الهضبة عمرو دياب

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