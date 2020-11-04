السكة يهزم البلاستيك بسداسية قبل معسكر الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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فاز فريق السكة الحديد، على فريق البلاستيك، بستة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة .

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها فوزي الكاشف ومحمود سعيد الصقر ومحمود أكمل بينما سجل محمد رؤوف هدف البلاستيك.

وأضاف صاحب الأرض ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني عن طريق محمد أحمد ريعو والافريقى موسى هولري ومحمد جلال .

ويدخل فريق السكة الحديد معسكر مغلق ابتداءا من يوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية ، يتخللة خوض مباريات ودية مع فرق الإسماعيلي وكهرباء والقناة.

بينما يلعب فريق البلاستيك غدا مع فريق المرج ويوم الأحد مع فريق إنبى على ملعب بتروسبورت.

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