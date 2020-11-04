جميلة عوض تشارك جمهورها بفيديو من مهرجان الجونة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من مدينة الجونة اثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة، وذلك على حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشاركت جمهورها من خلاله لحظاتها في فعاليات المهرجان وختامه، من تجهيزات شعرها، ولقاءاتها واستعداداتها وغنائها. وكانت ترتدي فستان بنفسجي وفستانها اللامع التي ظهرت به في الختام، وعلقت انها في انتظار الدورة القادمة للعام التالي.

وقد تصدرت مؤخرا النجمة جميلة عوض الترند بعد ظهورها في قصة "لازم اعيش" والتي تذاع في مسلسل "الا انا" التي تعرض حياة فتاة مصابه بالبهاق وتحدث الجميع عن اتقانها للدور ومستوى ادائها المبهر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون لازم أعيش جميلة عوش الفنانة حميلة عوض

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ ساعتين

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و 27 دقيقة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالذهبي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. إطلالة حلا شيحة في مهرجان Biaf (صورة)

استعدادا لمهرجان الجونة.. نيكول سابا وإيمي سمير غانم في طريقهما للغردقة (فيديو)

بفستان جديد.. رانيا يوسف تُطلق هاشتاج Askrania (فيديو وصور)

" فستاني صنع في مصر " هالة صدقي تشارك جمهورها تفاصيل إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي "

رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه