جميلة عوض تشارك جمهورها بفيديو من مهرجان الجونة

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شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من مدينة الجونة اثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة، وذلك على حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وشاركت جمهورها من خلاله لحظاتها في فعاليات المهرجان وختامه، من تجهيزات شعرها، ولقاءاتها واستعداداتها وغنائها. وكانت ترتدي فستان بنفسجي وفستانها اللامع التي ظهرت به في الختام، وعلقت انها في انتظار الدورة القادمة للعام التالي.



وقد تصدرت مؤخرا النجمة جميلة عوض الترند بعد ظهورها في قصة "لازم اعيش" والتي تذاع في مسلسل "الا انا" التي تعرض حياة فتاة مصابه بالبهاق وتحدث الجميع عن اتقانها للدور ومستوى ادائها المبهر

