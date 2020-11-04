فاركو يعلن تعيين خطاب وجمعة بالجهاز الفني

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قرر نادي فاركو تعيين أحمد خطاب حارس مرماه في منصب المدرب المساعد تحت قيادة للمدير الفتي أحمد عاشور.



كما تقرر تعيين حسن جمعه، ظهير أيسر الفريق في متضب مدير شئون اللاعبين استعدادا للموسم المقبل من القسم الثاني.



ويملك الثناثي خبرات سابقة كبيرة في الدوري الممتاز، حيث لعب خطاب بأندية مالية كفرالزيات ،ب تروجيت ،المصريه للاتصالات ،دمنهور،الرجاء ،اف سي مصر ،الترسانه ،نجوم المستقبل ،فاركو، كنا لعب جمعه للعديد من الفرق أبرزها الجونة.

